Çöpçatan sitesine dadandı, kadınları boğdu, kuyuya attı!

Cinayetler serisi geçen hafta Güney Kıbrıs'ta Metsara bölgesinde kullanılmayan bir maden kuyusunda Filipinli Marry Rose’un (38) cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı. Ada’ya çalışmaya gelen Marry Rose, 6 yaşındaki kızı Sierra Graze’yle geçen yıl Mayıs ayından bu yana kayıp listesindeydi.

Rum polisi, genç kadının sosyal medya ve telefon kayıtlarını inceleyerek Rum ordusunda görevli Teğmen Nikos Metaksas’a ulaştı.

SAHTE HESAPLA TUZAK KURMUŞ

Metaksas, suçunu itiraf etti ve Marry Rose ile sahte hesap açtığı Badoo adlı arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığını, ilk görüşmeye küçük kızını da getirdiğini ve seks yaptıktan sonra boğarak öldürdüğünü anlattı.

Rum katil, geçen yıl Haziran ayında yine aynı siteden tanıştığı ikinci Filipinli kadın Arian Palanas Pazano’yu (28) da boğarak öldürdüğünü söyledi. Metaksas, kadınları maden kuyusuna, küçük kızı ise ayağına taş bağlayarak kuyu yakınındaki baraj göletine attığını ifade etti.

Nikos’un itiraflarının ardından harekete geçen Rum polisi önceki gün ilk Filipinli kadını buldukları maden kuyusunda ikinci kadın Pazano’nun cesedine ulaştı. Baraj göletinde ise, küçük kız Sierra’nın cesedi aranıyor.

KAYIP HİZMETÇİLER ARANMIYOR

Polis, çalışmak amacıyla ülkeye gelen çok sayıda yabancı uyruklu kadının kaybolduğuna dikkat çekerek, maden kuyusunda başka kadınların cesetlerinin de bulunma şüphesi üzerinde duruyor.

Rum polisi, kayıp ihbarı yapılan yabancı kadın vakalarıyla yeterince ilgilenmemekle suçlanıyor. Rum polisi, çalışmaya gelen yabancıların kayıp bildirimlerini, “KKTC’ye geçmiştir” öngörüsüyle etkin bir şekilde soruşturmuyor.