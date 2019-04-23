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Çöpçatan sitesine dadandı, kadınları boğdu, kuyuya attı!

Güney Kıbrıs'ta, zengin evlerinde bebek bakıcısı ve hizmetçi olarak çalışan Filipinli kadınları öldüren seri katil teğmen Nikos Metaksas’ın itiraflarıyla sarsılıyor. İki Filipinli kadın ve 6 yaşındaki çocuğu öldüren Nikos Metaksas (35) polisteki ifadesinde, “Çöpçatan sitesi Badoo’dan tanıştığım kadınlarla önce seks yapıyor sonra boğup öldürüyordum, küçük çocuğu da bağırdığı için boğdum, öldürmekten çok mutlu oluyorum” dedi.

23 Nisan 2019 Salı 09:37
Çöpçatan sitesine dadandı, kadınları boğdu, kuyuya attı!
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Cinayetler serisi geçen hafta Güney Kıbrıs'ta Metsara bölgesinde kullanılmayan bir maden kuyusunda Filipinli Marry Rose’un (38) cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı. Ada’ya çalışmaya gelen Marry Rose, 6 yaşındaki kızı Sierra Graze’yle geçen yıl Mayıs ayından bu yana kayıp listesindeydi.

Seri katil Rum teğmen çıktı: Çöpçatan sitesine dadandı kadınları boğdu kuyuya attı

Rum polisi, genç kadının sosyal medya ve telefon kayıtlarını inceleyerek Rum ordusunda görevli Teğmen Nikos Metaksas’a ulaştı.

SAHTE HESAPLA TUZAK KURMUŞ

Metaksas, suçunu itiraf etti ve Marry Rose ile sahte hesap açtığı Badoo adlı arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığını, ilk görüşmeye küçük kızını da getirdiğini ve seks yaptıktan sonra boğarak öldürdüğünü anlattı.

Seri katil Rum teğmen çıktı: Çöpçatan sitesine dadandı kadınları boğdu kuyuya attı

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Rum katil, geçen yıl Haziran ayında yine aynı siteden tanıştığı ikinci Filipinli kadın Arian Palanas Pazano’yu (28) da boğarak öldürdüğünü söyledi. Metaksas, kadınları maden kuyusuna, küçük kızı ise ayağına taş bağlayarak kuyu yakınındaki baraj göletine attığını ifade etti.

Nikos’un itiraflarının ardından harekete geçen Rum polisi önceki gün ilk Filipinli kadını buldukları maden kuyusunda ikinci kadın Pazano’nun cesedine ulaştı. Baraj göletinde ise, küçük kız Sierra’nın cesedi aranıyor.

KAYIP HİZMETÇİLER ARANMIYOR

Seri katil Rum teğmen çıktı: Çöpçatan sitesine dadandı kadınları boğdu kuyuya attı

Polis, çalışmak amacıyla ülkeye gelen çok sayıda yabancı uyruklu kadının kaybolduğuna dikkat çekerek, maden kuyusunda başka kadınların cesetlerinin de bulunma şüphesi üzerinde duruyor.

Rum polisi, kayıp ihbarı yapılan yabancı kadın vakalarıyla yeterince ilgilenmemekle suçlanıyor. Rum polisi, çalışmaya gelen yabancıların kayıp bildirimlerini, “KKTC’ye geçmiştir” öngörüsüyle etkin bir şekilde soruşturmuyor.

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Son Güncelleme: 23.04.2019 09:45
Anahtar Kelimeler:
Nikos Metaksas
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