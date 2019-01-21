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“Çöpe değil geri dönüşüme”

LTB'den “Çöpe değil geri dönüşüme” kampanyası

21 Ocak 2019 Pazartesi 12:03
“Çöpe değil geri dönüşüme”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 24 Ocak Perşembe gün başlatacağı “Çöpe değil geri dönüşüme” kampanyası ile 20 tane plastik şişe veya 20 tane alüminyum içecek kutusunu LTB 50. Yıl Fidanlığı’na getiren herkese 1 adet ücretsiz bez çanta verecek.

1 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olan “18/2012 sayılı Çevre Yasası altında yapılan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü”nden hareketle LTB yönetimide başlattığı kapmpanya çerçevesinde LTB 50. Yıl Fidanlığı’na plastik şişeler ve alüminyum tenekeler için iki ayrı toplama kafesi yerleştirecek.

Yurttaşlarda  20 plastik şişe ve  20 alüminyum içecek kutusunu fidanlığa getirip toplama kafeslerine atarak bez torabalarını alabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
LTBçöpGeri DönüşümBez çantaHaberGündemKıbrıs
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