Çöpler doldu taştı!

Girne-Alsancak bölgesinde bulunan 20 temmuz 5. Cadde Kahraman Sokak'ta biriken çöplerin görüntüsü ve çöplerden yayılan pis kokular bölgede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

Yaklaşık 15 günden fazla süredir toplanmayan, görüntü kirliliği ve pis kokuya neden olan çöpler mahalleliyi isyan noktasına getirdi.Vatandaşlar Alsancak Belediyesini göreve çağırdı

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