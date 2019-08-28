Çöpler doldu taştı!

Girne-Alsancak bölgesinde bulunan 20 temmuz 5. Cadde Kahraman Sokak'ta biriken çöplerin görüntüsü ve çöplerden yayılan pis kokular bölgede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.
Yaklaşık 15 günden fazla süredir toplanmayan, görüntü kirliliği ve pis kokuya neden olan çöpler mahalleliyi isyan noktasına getirdi.Vatandaşlar Alsancak Belediyesini göreve çağırdı
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Son Güncelleme: 28.08.2019 10:04
Vatandaşın kendişi yapıyor zaten bu pislikleri,belediyenin ne suçu var..Yapmasınlar kardeşim..Bırakın toplamayı bu pislikleri yapanlara belediyenin çok ağır cezalar kesmesi lazım..
Toplamasınlar diğer memurlar çalışmıyor çöpçülerde çalışmasın pislik içinde yaşayın
toplasınlar
bence arkadaş haklı toplasınlar