Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Çöpler doldu taştı!

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47
Çöpler doldu taştı!

Girne-Alsancak bölgesinde bulunan 20 temmuz 5. Cadde  Kahraman Sokak'ta biriken çöplerin görüntüsü ve çöplerden yayılan pis kokular bölgede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

Yaklaşık 15 günden fazla süredir toplanmayan, görüntü kirliliği ve pis kokuya neden olan çöpler mahalleliyi isyan noktasına getirdi.Vatandaşlar Alsancak Belediyesini göreve çağırdı

.

banner22
Son Güncelleme: 28.08.2019 10:04
Anahtar Kelimeler:
Haberçöp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Çevreci 2019-08-28 10:56:42

Vatandaşın kendişi yapıyor zaten bu pislikleri,belediyenin ne suçu var..Yapmasınlar kardeşim..Bırakın toplamayı bu pislikleri yapanlara belediyenin çok ağır cezalar kesmesi lazım..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Halil 2019-08-28 10:38:28

Toplamasınlar diğer memurlar çalışmıyor çöpçülerde çalışmasın pislik içinde yaşayın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
berna ozansoy 2019-08-28 10:08:18

toplasınlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ibrahim koramaz 2019-08-28 10:21:41

bence arkadaş haklı toplasınlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Meral Akıncı:Çevre demek bizim akciğerimiz demek orman demek bizim oksijenimiz demek
Meral Akıncı:Çevre demek bizim akciğerimiz demek orman demek bizim oksijenimiz demek
Baybars ile Gül, İçişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi
Baybars ile Gül, İçişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi
İnönü kavşağında korkutan kaza!
İnönü kavşağında korkutan kaza!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim