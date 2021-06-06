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Çöplerini bırakıp gittiler!

06 Haziran 2021 Pazar 20:59
262 Okunma
Çöplerini bırakıp gittiler!
Duygu Zengin'in sosyal medya paylaşımı:
Sağlık ve mutluluk dolu hafta sonları demek isterdim....
Bugün bir müşterim dolayısıyla Altın Kumsal tarafına gittim, gördüklerim karşımda insanlarımıza gerçekten üzülüyorum.
Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü...
Ve burası Kıbrıs'ın en güzel denizlerinden birisi olan Dipkarpaz'ın Altın Kumsal tarafı...
Çöp günümüzde insanlığın en büyük sorunlarından biridir.
Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum;
Denizdeki ve kıyılardaki plastik atıklar insan sağlığını tehdit eden zararlı kimyasalların yayılmasına, yaralanmalara, bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasına neden oluyor.
Kaplumbağalar, denizanası zannettikleri plastik poşetleri yiyebiliyor; kuşlar kendilerini ve yavrularını balık yumurtası veya yengeç zannettikleri plastiklerle besleyebiliyorlar. Çöpleri yiyerek mideleri dolan canlılar açlığa maruz kalıyor ve besin yetersizliğinden ölüyorlar.
Deniz memelileri, deniz kaplumbağaları denize bırakılmış balıkçı ağlarına takılabiliyor.
Çöp değil gelecek toplayın.
Sizlerin çöp dediğiniz ile koca sektörler hayatımızın her alanında plastiklerin hammaddesini üretiyor. Atıklar çöp değil, gelecektir…
Daha güzel bir dünya için Çöp Değil, gelecek toplayın...
Daha Güzel Bir Dünya için, Çöpünü Yere Atma.
Son Güncelleme: 07.06.2021 00:02
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Hüseyin kanı 2021-06-06 23:20:50

Ben de kinarim bu gibi hayvan insanları

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