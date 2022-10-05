ÇÖPLÜK YANGINI İÇİN ÖZTÜRKLER DEVREYE GİRDİ

ÖZEL HABER

Güngör Çöplüğündeki yangınla ilgili de konuşan Öztürkler, üzgün olduğunu belirterek, çöplüğün beklenen tarihten çok önceden kapasitesinin dolduğunu kaydetti.

'Güngör Çöplüğü'nde daha planlı ve daha stratejik hareket edilmesi gerekiliyordu' diyen Öztürkler, gelinen durumla ilgili sorumlu olan her kesimin hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Yangının söndürülmesi açısından da teknik kapasite yetersizliği olduğunu belirten Bakan Öztürkler, 'kimyasallar yanarken, su sıkarak yangın söndüremezsiniz. Yeterli teknik kapasite yok. Bunların hepsi masaya yatırılmalı ve gereken çalışmalar yapılmalı' ifadelerini kullandı.