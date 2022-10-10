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ÇÖPLÜKLER YANARKEN YETKİLİLER  SAÇINI  MI TARIYOR?

Konuk yazar Karakuş azdı....

10 Ekim 2022 Pazartesi 07:04
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ÇÖPLÜKLER YANARKEN YETKİLİLER  SAÇINI  MI TARIYOR?



Durum onu gösteriyor.. 

Günlerdir farklı farklı bölgelerde çöplükler yanıyor. Hele ki şu Güngören çöplüğünün günlerdir yaydığı zehrin haddi hesabı yoktur. 

Bir yandan çöplükler yanıyorken vede müdahale edilmiyorken, öbür yandan petrol fiyatlar ile oyun oynuyorlar,  havalimanı derdine düşüyorlar,  bilemedin kapalı maraşa  ilk girene bilemem hangi hediyeyi veriyorlar. 

Ülkenin her yeri kırılıyor. Bu gün tüm okullarda grev var. Hala hademler için bir  adım atılmadı. Eğitimin başlamadan girdiği kaoslar. Suç oranları katlana katlana devam ediyor.  

Çocuk oyununa dönen petrol fiyatları. Denetlenmeyen marketler, sözüm ona pazar yerlerinin kafaya göre satış fiyatları. 

 Ülke uyuşturucudan  yıkılıyor. Dolandırıcılar, hırsızlar son zamlarda çocuklara tecavüz, tacizler. Komşusu'na silah çekenler. Üzerinde bıçakla gezenler. Uyuşturucu'nun çocuk parklarında satışı.  

İlaçsız eczaneler. Eğitimsiz okullar. Bitmek bilmeyen ve asla doğru açıklama yapılmayan ani ölümler.  Sosyal ve kültürel yaşamı zorlaştıranlar. 

Ülkenin peyderpey yok olduğunu,  ileriye değil geriye doğru gittiğini artık görebiliyoruz.  Zübük siyasete ayak uyduranlar. Bir söylediği bir söylediğini tutmayanlar. Tükürdüğünü yalayanlar. İstifa ederim diye diye 2 saat bile olmadan dönenler. Alınan emirleri harfi harfine uygulayanlar. 

Kendi cepleri ve çıkarları halkından önce gelenler ile ve de yangının asıl sebebi olanlarla ülkenin getirildiği nokta. Daha kim bilir nereye gideceği belli olmamakla birlikte her gün yoksullaşma, göç etme ve yok olma yolunda ilerletiliyoruz.  

*Hala günlerdir yanan çöplüklerin havaya ve etrafa saçtığı zehirin hesabını kim verecek?..

* Nefes almakta güçlük çeken hastalarımızı, çocuklarımızı düşünenleriniz var mı?..

*Sağlıklı insanların bile zor yaşadığı o bölgeye gidip insanların haliniz sordunuz mu?...

*Eğitimin yara aldığının farkında mısınız?..

*Ülkede ilaç yok haberiniz var mı?...


Ülke belediye, vekil v.s seçimleri ile yönetilmez. Ülke peşkeş çekilerek yapılacak hava limanlar, oteller, ve arsa satışları ile de yönetilmez.  Ülke eğitimi, sağlığı ve ekonomiyi görmezden gelerek yönetilmez . Ülke kendi menfaatleriniz için halka bedel ödetirerek de yönetilmez. İl il gezerek de yönetilmez Ülke. 

Para için adaya gelenlere göz yumarak her türlü pisliğin var olduğu,  olmayanı da getirenlere sonra da banaecilik oynayarak Ülke yönetilmez. Halkını eze eze her türlü hakkını bırak vermeyi, elinden alarak ülke yönetilmez. 

Bakın komşu ülkeye hayat pahalılığı için yollara döküldü. İstediklerini de alacaktır. Çünkü adaletsizliğe ve haksızlıklara  bir kez susarlarsa sırtlarına binen çok olacak biliyorlar. Burada halk aynını yapmaya çalışsa yine baştaki sözüm ona büyük oyuncular engellerini koyacaklardır. 

Sayın sadece kendine yetkili olanlar;

Halkı zora koştunuz,  yoksulaştırdınız,  eğitimi yok edecek duruma getirdiniz,  sağlık atık diblerde,  elleriniz ile göçe zorladınız kısacası ülkeyi bitirdiniz. Yerli halkın azınlığa düşürüldüğü bir ülke yaratınız hep birilkte. 

ASINDA ASIL YANGINLARIN SEBEPLERİ 

SİZLERSİNİZ DEVLET BÜYÜKLERİ...

KARAKUŞ...

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