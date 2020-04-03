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Çorabın içerisine dünyaları sığdırdılar!

Mahkumlara ulaşması için Merkezi Cezaevi'nin çatısına atılan, içerisinde uyuşturucu madde ve cep telefonlarının bulunduğu çorap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı!

03 Nisan 2020 Cuma 11:37
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Çorabın içerisine dünyaları sığdırdılar!

Lefkoşa Merkezi Cezaevi'nde görevli gardiyanlar, 30 Mart günü sabah saat 06.00 sıralarında, cezaevi koğuşlarının damı üzerinde, bant ile sarılı çorap içerisine gizlenmiş; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 7.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet uyuşturucu hap, 27 adet eroin içeren hap, 3 adet cep telefonu, 1 adet cep telefonu pili, iki adet cep telefonu kulaklığı ve bir adet cep telefonu şarj cihazı ile adaptörü ve iki adet cep telefonu şarj kablosu buldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ileri soruşturma kapsamında; Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan 30 yaşındaki Ç.Ö.’nün isteği doğrultusunda, söz konusu maddelerin 31 yaşındaki E.Ö. tarafından bahse konu yere atıldığı tespit edildi. E.Ö. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.A.D.,  E.K., Y.O. ve M.Ö. tutuklandı.

Kıbrıs Haberci

Anahtar Kelimeler:
MahkumLefkoşa Merkezi Cezaevi
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