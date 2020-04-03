‘Çorap Çetesi ’ çökertildi

Merkezi Cezaevi’ne uyuşturucu ve telefon atılması meselesiyle ilgili olarak tutuklanan Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural ve Emrah Özdemir tutuklanarak, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı, Merkezi Cezaevinde bulunan yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 7.5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, 27 adet Eroin içeren Suboxone marka hap, 1 adet Nokia marka 105 model ekranı kırık cep telefonu, 1 adet Samsung marka GT/E 1207 Y model cep telefonu, 1 adet Zanco marka cep telefonu, 1 adet GLX Orginal marka seri numaralı cep telefonu pili, iki adet cep telefonu kulaklığı, 1 adet Samsung marka kablolu cep telefonu şarj cihazı, 1 adet Huaweı marka şarj cihazı adaptörü, 1 adet siyah ve bir adet beyaz renk cep telefonu şarj kablosu ve 3 adet üzerinde City Royal 5 Cyprus yazılı oyun fişi bulunarak polise bilgi verildiğini söyledi.

Polisin olayla ilgili başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan mahkûm Çağlar Özertural’ın isteği doğrultusunda Mağusa’da sakin zanlılar Mehmet Ali Doğan (E-31), Ertuğ Kılıç (E-30), Yücel OK (E-32), Muharrem Özertural’ın (E-59) söz konusu telefonları, cezaevine götürmesi için Emrah Özdemir’e (E-31) verdiklerini ifade eden Sakallı, zanlı 6’nın da söz konusu telefonların yanına davaya konu uyuşturucu maddeleri de koyarak cezaevine götürüp mahkûm Çağlar Özertural’ın alması için attığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlıların evinde yapılan aramada zanlı Emrah Özdemir’in ikametgâhında cezaevinde bulunan uyuşturucuların sarılı olduğu naylonun diğer yazısının bulunarak emare alındığını belirtti.

Meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Sakallı, zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, ayrıca meseleye bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

10 YIL CEZA ALDI YİNE USLANMADI

Cezaevinin damında bulunan içi uyuşturucu ve cep telefonu dolu çorabın, Gazimağusa’da, 12 Mayıs 2018 tarihinde, Akyar Sınır Kapısı’ndan, KKTC’ye bir kilo hintkeneviri, 26 gram kokain ve 28 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ithal etmeye çalıştığı esnada suçüstü yakalanan ve yargılandığı Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2019 yılı Mayıs ayında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Çağlar Özertural’a ulaştırılmak üzere çatıya atıldığı tespit edildi.