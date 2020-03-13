Corona fırsatçılarına dur de

Ülkemizde görülen Coronavirüsün ardında marketlerde birçok ürünlerin fahiş fiyatlara satılmasının ardından vatandaşlar sosyal medyada örgütlenmeye başladı
Corona Fırsatçılarınma Dur De isimli grup kısa sürede yüzlerce üye katıldı.
İŞTE SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENEN O GRUP
Son Güncelleme: 13.03.2020 14:23
Devlet gidip de birkaç markete ceza kesse beki caydırıcı olur ama marketleri ne halde üzmezler.
Mağusada marketlerde kolonya yok.Herhalde işler biraz daha ileriye gidince daha pahalı satmayı düşünüyorlar