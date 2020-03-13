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Corona fırsatçılarına dur de

Corona fırsatçılarına dur de isimli gruba kısa sürede yüzlerce üye katıldı

13 Mart 2020 Cuma 13:16
792 Okunma
Corona fırsatçılarına dur de

Ülkemizde görülen Coronavirüsün ardında marketlerde birçok ürünlerin fahiş fiyatlara satılmasının ardından vatandaşlar sosyal medyada örgütlenmeye başladı

Corona Fırsatçılarınma Dur De isimli grup  kısa sürede yüzlerce üye katıldı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENEN O GRUP

https://www.facebook.com/groups/219353472590813/

Son Güncelleme: 13.03.2020 14:23
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Sertaç 2020-03-13 15:16:06

Devlet gidip de birkaç markete ceza kesse beki caydırıcı olur ama marketleri ne halde üzmezler.

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Ertaç 2020-03-13 15:14:39

Mağusada marketlerde kolonya yok.Herhalde işler biraz daha ileriye gidince daha pahalı satmayı düşünüyorlar

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