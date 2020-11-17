Corona orduya sıçradı!

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Dimokritos Zervakis’e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail Savunma Bakanları üçlü toplantısına katılan ve Yunan heyetinde pozitif vaka olduğu tespit edilen bir kişiyle yakın temasta bulunduğu için evinde karantinada olan Zervakis’e yapılan testin pozitif olduğunu duyurdu.

Söz konusu toplantıda yer alan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis de şu anda karantinada bulunurken, üçlü toplantıya katılan tüm personele test yapılacak.