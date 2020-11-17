Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracından 258 adet av fişeği çıktı
Aracından 258 adet av fişeği...
10 Yaşındaki çocuğa cinsel saldırı iddiası
10 Yaşındaki çocuğa cinsel saldırı...
Tecavüz etmekle suçlanıyor
Tecavüz etmekle suçlanıyor
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 yıl hapis cezası
1 yıl hapis cezası

Corona orduya sıçradı!

Rum Milli Muhafız Ordusu'nda Corona paniği yaşanıyor. Ordu Komutanı Zervakis'in Corona olduğu duyuruldu.

17 Kasım 2020 Salı 13:12
762 Okunma
Corona orduya sıçradı!

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Dimokritos Zervakis’e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail Savunma Bakanları üçlü toplantısına katılan ve Yunan heyetinde pozitif vaka olduğu tespit edilen bir kişiyle yakın temasta bulunduğu için evinde karantinada olan Zervakis’e yapılan testin pozitif olduğunu duyurdu.

Söz konusu toplantıda yer alan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis de şu anda karantinada bulunurken, üçlü toplantıya katılan tüm personele test yapılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar : “Maraş’ın daha fazla kapalı kalmasının anlamı kalmadı”
Tatar : “Maraş’ın daha fazla kapalı kalmasının anlamı kalmadı”
Güzelyurt'ta feci olay, 21 yaşındaki Alperen Avcı hayatını kaybetti
Güzelyurt'ta feci olay, 21 yaşındaki Alperen Avcı hayatını kaybetti
Eve geri dönmedi
Eve geri dönmedi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim