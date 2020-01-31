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Corona virüsü için iş birliği yapılıyor

Akıncı, telefonla aradığı Rum lider Nikos Anastasiadis’e Coronavirüs salgınına karşı birlikte hareket etmeyi önerdi.

31 Ocak 2020 Cuma 16:26
Corona virüsü için iş birliği yapılıyor

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, telefonla aradığı Rum lider Nikos Anastasiadis’e Coronavirüs salgınına karşı birlikte hareket etmeyi önerdi.
İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Akıncı’nın önerisi üzerine, salgın gündemiyle pazartesi Ledra Palace’da saat 18.00’de toplanacak. Toplantıya saat 19.00’da Akıncı ve Anastasiadis de katılacak.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün Coronavirüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesi ve durumun ciddiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak görüştü. 
Akıncı, Kıbrıslı Rum lidere, her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bu amaca yönelik acilen toplanmasını önerdi.
Rum Liderin önerisine olumlu yaklaşması üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı, İki Toplumlu Teknik Komiteler Eş Başkanı Meltem Samani’ye, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinin gerekli hazırlık çalışmalarını ivedilikle başlatması için talimat verdi.
Açıklamada, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin 3 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’de bu amaçla ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de toplanması kararlaştırıldı. Komitenin toplantısına Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis de saat 19.00’da katılacak.

Anahtar Kelimeler:
CoronaIş BirliğiAnastasiadisAkıncıKomite
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Haydar 2020-01-31 16:50:01

InsAllah virus sana bulasir da geberir gudersin amina kodugumun yavsagi

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