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Corona Virüsü şüphesi! Lefkoşa!'da karantina!

Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta Corona Virüsü şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:03
Corona Virüsü şüphesi! Lefkoşa!'da karantina!
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Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta Corona Virüsü şüphesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

74 yaşındaki hasta için Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.Hasta özel bir ekip tarafından Lefkoşa Devlet hastanesi'ne alındı. 

Sağık Bakanı Ali Pilli bilgiyi doğruladı, "Lefkoşa'ya sevk edildi. Bir hafta önce Dubai'den geldi. Tedbir amaçlı bu önlemi almak zorundayız. Hasta karantinaya alındı. Hastaya zatürre teşhisi konuldu" dedi. 

Ali Pilli "Muhtemelen zarürredir. Sadece bir şüphe üzerine bu tedbiri alıyoruz. "

Son Güncelleme: 22.02.2020 18:12
Anahtar Kelimeler:
HastaKKTC KoronavirüsKoronavirüs
Yorumlar
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ABDULLAH CENGİZ 2020-02-22 17:51:28

Koranavirüsümü

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AHMET 2020-02-22 17:56:42 @ABDULLAH CENGİZ

MÜ YÜ AYRI YAZMAZSAN NE DEDİĞİN ANLAŞILMAZ.

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E 2020-02-22 18:09:23

Deyzem ne işin var senin o yaşta o ülkelerde gezmede, hem da çinlilerle temas halinde. Yoksa bu ülkeye bilerek mi gittin getirdin virüsü. Deyze lütfen gendine DAHA dikkat...

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vay vay 2020-02-22 18:47:06

BIR BU EKSIKTI MEMLEKETTE

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