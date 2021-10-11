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Coronalı mahkumlar yeni cezaevine aktarılıyor

Merkezi Cezaevi’nde pozitif ve temaslı mahkumların yağımı tamamlanana ancak henüz açılmayan yeni cezaevine aktarılacağı kaydedildi...

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:03
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Coronalı mahkumlar yeni cezaevine aktarılıyor
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Merkezi Cezaevinde pozitif vakaya rastlanmasının ardından ivedi şekilde İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in talimatları ile İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda cezaevinde alınacak tedbirler ve atılacak adımları konusunu değerlendirmek üzere genişletilmiş acil durum  toplantısı gerçekleştirildi.

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen toplantıya Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, Cezaevi Amir Yardımcısı Şenol Akcabel, Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi Sorumlusu (Filyasyon) Hekimi Şebnem Benar,  Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı Özay Sökücü ve Danışma Kurulu Üyesi Fırat Yılmaz’da katıldı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Mevcut Cezaevinde 26 pozitif vaka  ve temaslı olanların ilk etapta izole edildiği, gerekli sağlık önlemlerinin alındığını belirtti. Yapılan çalışmaların ve alınan kararların bulaş riskini önlemek, pozitif olan vakaların biran önce sağlıklarına kavuşması için en iyi koşullarda tedavi görmelerini sağlamak amacıyla yürütüldüğünü ifade etti.

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