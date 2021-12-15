Coronaya inanmayan hekim virüse yakalandı

Acil Durum Hastanesi ( Pandemi) Başhekimi Dr. Erol Uçaner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüse inanmayan bir hekimin coronaya yakalandığını açıkladı ve ilgili hekimin "Test sonucunu bile beklemeden beni tedaviye alınız" dediğini söyledi.

Uçaner'in paylaşımı şöye:

Ben koronavirus e inanmam,maske takmam, aşı olmam diyordu Dr abimiz.Semptomlar başladı.Antijen pozitif,PCR aldık,korkudan test sonucunu bile beklemeden beni alınız dedi,hemen tedavi ediniz,çok kötüyüm, Öksürük,ateş,nefes darlığı için tedavisi başlandı. Umarım inanır artık. PCR +