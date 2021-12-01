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Coşkun: “Bu ülkede her şey berbat durumda”

Dipkarpaz Belediye Başkanı ve CTP Milletvekili aday adayı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

01 Aralık 2021 Çarşamba 09:44
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Coşkun: “Bu ülkede her şey berbat durumda”
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ÖZEL HABER

Dipkarpaz Belediye Başkanı ve CTP Milletvekili aday adayı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

“BU ÜLKEDE HER ŞEY BERBAT DURUMDA”

Coşkun, “Şuanda güllük gülistanlık bir memleket veya güllük gülistanlık bir parlamento yok. Bu ülkede her şey berbat durumda. Suphi Coşkun amcası dayısı siyasette olup da birine güvenen biri değildir. Ben halkıma güveniyorum. Belediye başkanlığına da halkım sayesinde geldim. Halkın içinde biri olduğum için aday oldum. Benim halkım var” dedi. 

Coşkun, “Dipkarpaz Belediye Başkanı olarak evde oturarak parlamentoya gireyim demedim. İki dönemdir belediye başkanıyım ve belediyede 10 milyona yakın bütçem var. Harcama yetkim var, aracım var. Benim derdim para veya mevki değil. O yüzden aday oldum. Halkı anlayabilmeniz için halkın yerine geçeceksiniz ve halkın ne durumda olduğunu göreceksiniz. Demokrasiden eşitlikten bahsederken bugün Dipkarpaz ile Lefkoşalının durumu bir değil. Bu halkın duygusunu düşüncesini ve eziyetini görerek aday oldum” ifadelerini kullandı. 
İlk kez bölgesinde bir anket yaptırdığını açıklayan Coşkun, “Diparkarpaz ve Kaleburnu’nda belediye seçimleri için bir anket yaptırdım. Yüzde 85 ve 90 oranında bir sonuç çıktı. Belediye başkanlığında önümüzdeki dönem de garantiydi. Ancak Dipkarpaz ve Kaleburnu’nunda bu hizmetleri verebiliyorken neden Güzelyurt’taki vatandaşım da bu hizmeti alamasın. Bu yüzden aday oldum” dedi.

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