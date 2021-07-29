Coşkun : Dipkarpaz Yöneticilerin Umurunda Değil

ÇİĞDEM AYDIN - Gündem Kıbrıs

Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs'ta Bahar Sancarın sunduğu programda isyan etti.

Coşkun Vakıflar Başkanı İbrahim Bentere açıkca Vakıflar Karpazda yok, engellilerimiz insandan sayılmıyor dedi.

Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, yıllardır DipKarpaz merkezi hükümetin de Vakıflar idaresinin de gereken öenmi vermediğini söyledi. Coşkun, insanımızın yollarda can veriyor el insaf artık dedi.

Bölgesinde PCR Testi yapmak için dahi belediye başkanı olarak kendisi gayret ortaya koyduğunu ifade ederek bu kadarı da olmaz dedi.

Coşkun, siyasileri doğru söylememekle eleştirerek DipKarpaz da yapılması planlanan zafer burnu yolunun projesi dahi olmadığını belirtti ve siyasileri şov yapmakla eleştirdi.