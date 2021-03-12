COŞKUN: “GERÇEKLERİMİZLE HİÇBİR ZAMAN YÜZLEŞMİYORUZ”

GÜNDEM KIBRIS

Dipkarpaz’ın yaşadığı sorunları anlatan Coşkun, “Gerçeklerimizle hiçbir zaman yüzleşmiyoruz. Ben Dipkarpaz ve Kaleburnu’nun oylarıyla geldim. Benim görevim halkımın sorunlarını en aza nasıl indireceğimdir. Ben de Dipkarpaz Belediyesi’ni grevde aldım. Maaş ödemesi yapılamıyordu. 2 bin 500 TL’si yoktu belediyenin biz geldiğimizde. Bütün hükümetlere bakın, açıkladıkları projelerde birinci öncelik İskele’dir, ikincisi de Güzelyurt’tur. Ama hiçbir şey yapılmıyor. Benim tek hesap vereceğim de halkımdır. Bir kadın hala evde doğum yapıyorsa, bu benim ayıbımdır, devletin ayıbıdır. Benim kızım da ambulans da yolda doğdu. Bunları birebir yaşayan bir insanım. Bizim dilimizi kim anlar ki? Neyse ki şimdi sağlık sorununu çözdük. El birliğiyle çalışarak, Azeri bir doktoru vatandaş yaptık ve bölgemize aldık” dedi.

Karpaz’ın hür eşekleri konusunda da açıklamalarda bulunan Coşkun, “40 yıldır bir eşek meselesini bile çözemedik. Bunları söyleyince de hep şikayet ettiğimizi söylüyorlar” dedi.