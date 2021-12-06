Coşkun, milletvekilliğinde hayallerini gerçekleştiremezse aday olmayacağını açıkladı

CTP’den Milletvekili Aday Adayı olan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, UBP’nin tek başına iktidar söylemini eleştirerek, “Tek başına iktidarı ülkeyi 80’lere çevirerek mi getireceksiniz” diye sordu. Ülkenin duvara tosladığını savunan Coşkun, “Bizim gidecek başka ülkemiz yok. Armut piş ağzıma düş modeli artık terk edilmelidir. Her şeyi anavatandan bekleyemeyiz. Kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yaratmalıyız” dedi.



Ada TV’de Cüneyt Oruç’un programına katılan Suphi Coşkun, UBP’nin akaryakıt kriziyle ülkeyi 80’lere geri götürdüğünü savundu. Buna rağmen tek başına iktidar söyleminin gerçekçi olmadığını savunan Coşkun, “5-10 yıldır ülkeyi yönetenler, ülkeyi getirdikleri bu noktada tek başına iktidar söylemini ağzına almamalı” ifadelerini kullandı.



İki dönem belediye başkanlığının ardından oyları yüzde 80’in üzerindeyken makamını bıraktığını belirten Coşkun, milletvekilliğinde de hayallerini gerçekleştiremezse sürekli aday olamayacağını söyledi. Coşkun şunları söyledi: “Hayalimizdeki Dipkarpaz’ın yüzde 70’in gerçekleştirdik. Şimdi ülke genelindeki hayallerimizi gerçekleştirmek için parlamentoya girmek istiyorum. Bu noktada sadece CTP’lilerin değil, ezilen UBP’lilerin, DP’lilerin, YDP’lilerin, HP’lilerin de oylarını istiyorum. Bu memleket hepimizin. El ele, gönül gönüle bu ülkenin geleceğini yeniden inşa edebiliriz.”