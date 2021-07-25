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Coşkun: Oğlum ve gelinim pozitif, biz de evde izole olduk

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Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Türkçe ve Rumca yaptığı açıklamada, oğlu ve gelininin Covid-19 pozitif çıktığını, kendisinin de temaslı olarak izolasyon sürecine girdiğini söyledi

25 Temmuz 2021 Pazar 22:55
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Coşkun: Oğlum ve gelinim pozitif, biz de evde izole olduk

Sosyal medya hesabından hem Türkçe hem de Rumca konuştuğu bir canlı yayın yapan Coşkun, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’dan bayram ziyaretine gelen bir yeğenlerinin ertesi gün Covid-19 pozitif çıkması üzerine tüm ailenin PCR testi yaptığını anlattı.

19 testten 2’sinin pozitif çıktığını belirten Coşkun, bu kişilerin de oğlu ve gelini olduğunu söyledi.

Kendisinin test sonucunun negatif geldiğini ifade eden Coşkun, “Tedbiri elden bırakmamak için evde izolasyon sürecine girdik. Oğlum ve gelinimle temas ettiğini düşünen herkesin test yapmasını rica ediyorum. Halkımızı nasıl uyarıyorsak, kendimizle ilgili gelişmelerden de haberdar etmek durumundayız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Suphi Coşkun
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