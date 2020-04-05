Çoşkun "Sevinçliyiz, 5 hastamız iyileşip köye döndü"

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, akşam saatlerinde facebook üzerinden canlı yayın yaparak açıklamalarda bulundu.

“Sevindirici haber aldım, sizinle paylaşmak istedim” diyen Coşkun, “Bizim ilk 7 kişiden pozitif çıkan vakalarımızdan 5 kişi negatife döndü. Şu an Dipkarpaz'a döndüler. Hastalıklarını atlattıklarını söylediler. Bir hafta da evlerinde kalacaklar. Kalan 2 arkadaşımızın da 3-4 gün içinde sağlıkların kavuşmalarını diliyorum” şeklinde konuştu

Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek bir doktorun Dipkarpaz'da kalacağı müjdesi veren Coşkun, “Sadece bizimle değil, burada kalan Rum vatandaşlarla da ilgilenecek. Şikayetlerini dinleyecek. Kalkıp Lefkoşa'ya gitmeye gerek kalmayacak. Doktor yarın akşam geliyor. Salı Günü'nden itibaren göreve başlayacak. Sevinçliyiz. Bölgemiz, halkımız rahat olsun. Allahın izni ile bu belayı gerçekten yeneceğimize inanıyorum. Önümüzdeki en önemli 10 - 14 günü atlatırsak bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum... Evimizde kalalım, kurallara uyalım. Hep birlikte bu hastalığı yenelim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası