Coşkun: “TC Elçiliğine Verdiğim Hiçbir Proje Onaylanmadı”

ÖZEL HABER

Dipkarpaz Belediye Başkanı ve CTP Milletvekili aday adayı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“TC ELÇİLİĞİNE VERDİĞİM HİÇBİR PROJE ONAYLANMADI”



Dipkarpaz Belediyesi için hazırladığı projelerin hiç birinin TC Büyükelçiliği tarafından kabul edilmediğini söyleyen Coşkun, “Burada anavatanla bazı siyasileri nasıl birbirlerini düşürdülerse aynı politika yerel yönetimlerde de izleniyor. Bazı belediyelere sınırsız kaynak verilirken, bazılarına hiç verilmiyor” dedi.

Konuşmasının devamında Coşkun, “Son 4 yıldır TC elçiliğine verdiğim 18’e yakın proje var. Hiç biri onaylanmadı. Ama içimde ukde kalan proje Dipkarpaz’da bir sağlık Ocağı 20 yataklık. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’a bir mektup verdim ve kendisi ile de görüştüm ve bunun sözünü aldım. Artık bilardo oynanan bir yerde sağlık hizmeti vermek istemiyorum” dedi.