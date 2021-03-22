COŞKUNER: “BENİM ÖZEL FOTOĞRAFLARIMI ALIP KİMSE HABER YAPAMAZ”

BAHAR SANCAR

Askerde olan oğlunun izne çıkmasının ardından birçok haber sitesinde izinsiz fotoğrafları kullanılan Kuzey Kıbrıs’ın ünlü DJ’i Yusuf Çoşkuner, Gündem Kıbrıs’a konuştu. Fotoğraflarının izinsiz kullanılmasına isyan eden baba, “Benim özel fotoğraflarımız alıp kimse haber yapamaz” dedi. 100 gündür çalışmadığını ve asıl bu sorunun gündeme gelmesi gerektiğini aktaran Coşkuner, “Çocuklarımız askerde güvenli ellerde. Bir baba olarak evladımı gördüğüm için çok mutlu oldum. Ancak bu şekilde haberlerin yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu benim özel profilimden mutluluğumu paylaştığım bir aile fotoğrafıydı. Bu şekilde kullanılması çok yanlış” şeklinde konuştu.

Yusuf Coşkuner, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaparak konuya tepki gösterdi. Coşkuner’in paylaşımı şu şekilde:

“Bu ne biçim bir haber benim oğlumda uzun zamandır izine çıkmadı ve bundan gocunmamız mümkün değil bu vatani görev yapılacak onurla gururla ben 100 gündür ekmek paramı unuttum iş yerlermiz kapalı kısacası askerlerin izine çıkmaması da bu kadar normal. Evet çocuğumuz geldi ve çok mutlu olduk fakat biliyoruz onlar güvenilir ellerde özel sayfamızdan bizden habersiz resimlerimizin alınıp haber yapılması da hoş değil çünkü bu izin konusunda ben bir baba olarak hiç rahatsız olmadım”