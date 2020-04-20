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Covid-19'a karşı limanlarda alınan önlemler açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Covid-19 salgınına karşı limanlarda alınan önlemler açıklandı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 16:44
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Covid-19'a karşı limanlarda alınan önlemler açıklandı

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı limanlarda uygulanan tedbirler açıklandı. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Covid-19 salgınına karşı Gazimağusa Liman Başkanlığı ve Girne Liman Başkanlığı tarafından alınan tedbirler çerçevesinde, limanlara yanaşan personelin karaya çıkması yasaklandı. Bu yasaklama ile birlikte limana yanaşan gemilerin mürettebatının sağlık durumu ile ilgili sürekli bilgi alınıyor.

GEMİ PERSONELİNİN SICAKLIK DEĞERLERİ, MAİL YOLUYLA GÖNDERİLİYOR

Açıklamada, Avrupa ve 3. Dünya ülkelerinden gelen gemilerin limanlara uğramadan 48 saat öncesinden gemi personelinin 7 günlük sabah akşam olmak üzere sıcaklık değerlerini gemi kaptanından mail yolu ile istendiği belirtildi. 

KKTC bayraklı Türkiye limanlarından gelen gemilerden limana yanaşmadan öncesinde personelin sıcaklık değerlerinin de sorulduğu kaydedildi. 

DEZENFEKTASYON TALEP EDİLİYOR

Açıklamada, Türkiye hariç diğer ülkelerden gelen gemilerin personeline covid-19 hızlı test yapılması istendiği de belirtilirken, limanlara uğrayan gemilerden kılavuz kaptan gemiye çıkmadan önce geminin köprü üstü, geçiş yapılan koridorlar ve temas edilen yerlerin dezenfektasyonunun da talep edildiği belirtildi. 

PASPAS KONULMA ZORUNLULUĞU

Açıklamada, rıhtıma yanaşan yük gemilerinden görevlilerin giriş çıkışları için  borda iskelesine ilaçlı paspas konulma zorunluluğu getirildiği belirtildi. 

27 NİSAN'A KADAR GİRİŞ YASAK

Yazılı açıklamada, 27 Nisan 2020’ye kadar KKTC vatandaşları dahil, tüm yolcuların ülkeye limanlardan girişi yasaklanırken, ülkeye mal taşıyan nakliye araçları ve şoförleri için tedbirlerin en üst düzeyde tutulduğu vurgulanırken, her iki limanda bulunan idari binalar, yolcu salonları ve limanlara yanaşan gemiler sürekli dezenfekte edilirken, gelen şoförlerin sıcaklıklarının da kontrol edildiği bildirildi. 

EKİPLERE MASKE VE ELDİVEN TAKMA ZORUNLULUĞU

Limanlara gemilerle gelen tüm araçların belediyeler tarafından ilaçlandığı belirtilen açıklamada, personelin korunması için; kılavuz kaptanların gemilere tek kullanımlık tulum, maske, eldiven ve el dezenfektan ilacı ile çıkması sağlanırken limanda çalışan ekiplere maske ve eldiven takma zorunluluğu getirildiği vurgulandı. 

Yina aynı açıklamada, Limanda görev yapanların virüsten korunmaları için gerekli bilgilendirme ve denetimin de yapıldığı kaydedildi. 

TURİZM LİMANI İÇİNE İZOLASYON HAVUZU

Girne Turizm Limanı içine izolasyon havuzu yapıldığı belirtilen açıklamada, tüm araçların izolasyon havuzundan geçirilmeye başlandıği belirtildi. 

ÖTe yandan yolcu giriş koridorunun sonuna termal kamera kurulduğu belirtilen açıklamada, giriş yapan her yolcunun sıcaklık değerlerinin alındığı belirtildi, ayrıca giriş koridorunun sonuna termal kamera kurulduğu ve giriş yapan her yolcunun sıcaklık değerinin alındığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıLimanlar
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