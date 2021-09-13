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Covid-19 aşısı olmayan bu mekanlara giremeyecek

Sağlık Bakanlığı'nın bugün uygulamaya koyduğu karara göre aşı olmayanlar bazı mekanlara giremeyecek...

13 Eylül 2021 Pazartesi 10:19
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Covid-19 aşısı olmayan bu mekanlara giremeyecek

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun aldığı karara göre Covid-19 aşısı yaptırmayan kişilerin artık Casino, bar/ clup, kapalı fitness salonları, kapalı alan takım sporları, stadyumlara giriş yapamayacak.

Uygulama bugünden itibaren uygulamaya girdi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada pandemiyle mücadelede kuralların yanı sıra en önemli silahın kuşkusuz aşı olmak” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın, halkın aşıya daha kolay ulaşabilmesi adına Mobil Aşılama Birimleri’ni artırdığını da belirterek, mobil aşılama birimlerinin Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet vereceğini, henüz aşı olmayan kişilerin kimlik kartları; 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyenlerin ise aşı kartlarıyla gidebileceğini bildirdi.

Mobil aşılama birimleri şu şekilde:

Lefkoşa: Lefkoşa Pazar Alanı, bugünden itibaren her pazar günü 15.00-19.00 saatleri arası.

Girne: Girne Pazar Alanı, her çarşamba 15.00-19.00 saatleri arası.

Gazimağusa: Gazimağusa Pazar Alanı, her Perşembe 15.00-19.00 saatleri arası.

Anahtar Kelimeler:
Covid19KoronavirüsCoronavirüsAşı
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