Covid-19 bir can daha aldı!

KKTC’de bugün Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 74 yaşındaki İsmail Hakkı Muslu hayatını kaybetti.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre 3 Kasım’da Covid-19 teşhisi ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne yatırılan Muslu, 7 Kasım’da yoğun bakım servisine alınmıştır.

İsmail Hakkı Muslu’nun aşısız olduğu aynı zamanda KOAH hastası olduğu öğrenildi.

KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 2 daha artarak 95’e yükseldi. Öte yandan 2 bin 313 hastanın tedavisi devam ediyor.

KAYNAK: HABER KIBRIS