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Covid-19 bir can daha aldı!

Covid-19’a direnen Kadıoğlu verdiği savaşa bugün yenik düştü.

09 Haziran 2021 Çarşamba 23:38
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Covid-19 bir can daha aldı!

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 52 yaşındaki Cemal Kadıoğlu hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre yaklaşık 40 gündür yoğun bakım servisinde Covid-19’a direnen Kadıoğlu verdiği savaşa bugün yenik düştü.

KKTC’de Covid-19’a karşı yoğun bakım servisinde en uzun süre mücadele veren Kadıoğlu’nun vefatı büyük üzüntü yarattı.

Bugün yaşanan vefat ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükselirken yoğun bakımda 2 hasta tedavi görüyor.

KAYNAK: HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 09.06.2021 23:42
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kadıoğlu
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