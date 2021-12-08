Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107
Flaş Haber
Covid-19'dan 3. ölüm!
Kapat

Covid-19'dan 3. ölüm!

KKTC’de bugün koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm yaşandı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:38
241 Okunma
Covid-19'dan 3. ölüm!
banner108

KKTC’de bugün koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm yaşandı.

Edinilen bilgiye göre aşısız olan  76 yaşındaki Ali Çetin Osmanbuba covid 19 teşhisiyle tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi'nde bugün 11.30'da hayatını kaybetti.

Hastanın 2 doz sinovac aşılı olduğu ve yan hastalıkları bulunduğu bildirildi. 

KKTC'de bugüne kadar covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 116'e yükseldi.

Ülkede bu sabah 51 yaşında Mehmet Kumlutepe ve 80 yaşındaki Aida Mahmud Hüseyinova'da hayatını kaybetmişti...

Kaynak : Haber Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
“UBP’nin iktidara güçlü şekilde gelmesi gerekiyor”
“UBP’nin iktidara güçlü şekilde gelmesi gerekiyor”
"3 yıldır hükümettesiniz... Ne yapmak istediniz de yapamadınız?"
"3 yıldır hükümettesiniz... Ne yapmak istediniz de yapamadınız?"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim