Covid-19 geçiren çocuklarda MIS-C hastalığına dikkat!

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, Covid geçirdikten 4-6 hafta sonra çocuklarda olası gelişebilen MIS-C (Çocuklarda Çoklu Sistem İnflamatuarı) hastalığı hakkındaki bilgi verdi.

“ŞU ANA KADAR TOPLAM 9 ÇOCUĞA MIS-C SENDROMU TANISI KONDU”

Oygar, “Dünya verilerine göre, çocuklarda hastaneye yatışlar artmıştır. Tam aşılı çocuklarda ağır vaka gözlemlenmiyor. Aşı çocuklarda ağır Covid riskini azaltıyor ve Covid geçirdikten 4-6 hafta sonra çocuklarda olası gelişebilen MIS-C (Çocuklarda Çoklu Sistem İnflamatuarı) hastalığından da koruyor” dedi.

Dr. Oygar, şu ana kadar ülkede toplam 9 çocuğa MIS-C sendromu teşhisi konduğunu belirterek, “Her yaştan çocukta görülebiliyor. Bu hastalığın ülkemizdeki yaş ortalaması 10. Tanı konan çocukların en küçüğü 13 aylık, en büyüğü ise 16 yaş” diye konuştu.

“5-11 YAŞ GRUBUNUN AŞILANMA ORANININ ARTIRILMASI İÇİN OKULLARDA AŞILAMA YAPILACAK”

Oygar, 5-11 yaş grubu çocukların aşılanma oranının artması için Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde okullarda aşılanma kampanyasına kısa sürede başlanacağın da duyurdu.

Oygar, 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2 bin doz Pfizer- BioNTech aşısının AB tarafından tedarik edilmesiyle bu yaş grubunun Covid-19 aşılanma programının 24 Ocak’ta başladığını hatırlatarak, bugüne kadar bu yaş grubundan bin çocuğun aşılandığını aktardı ve bu grubun aşılanma oranını artırmak için okullarda aşı kampanyasına başlanacağını söyledi. Oygar, okullarda bu yaş grubunun aşılanması için ebeveynlere onay formların dağıtılmakta olduğunu da belirtti.

“Yapılan bilimsel çalışmalarda 5-11 yaş grubu çocuklar arasında aşının ciddi yan etkisi bildirilmemiştir” diyen Oygar, “Ebeveynler gönül rahatlığıyla çocuklarına aşı yaptırabilirler” dedi. Oygar, aşının geçici, ateş, kas ve kol ağrısı gibi etkileri görülebileceğini de hatırlattı.

“BA.2’nin çocuklarda daha ağır seyredeceğine dair çocuk enfeksiyon uzmanları tarafından bazı bildirimler ve çalışmalar olduğuna” işaret eden Oygar, “Çocuklar aşısız kaldığı sürece, yetişkinlerin bağışıklık kazandığı ama çocukların bağışıklık kazanmadığı durumlarda, çocukların bu hastalığı daha ağır geçirme riski artıyor. Uzmanlar bunu söylüyor. O nedenle çocukların aşılanması önemli, aşı korur” dedi.