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Covid-19 Hastaları Türkiye'ye naklediliyor

Başbakan Ersin Tatar'ın "Covid-19 hastaları Türkiye'ye naklediliyor" açıklamasının ardından KKTC'de bulunan Covid-19 hastaları Türkiye'ye naklediliyor...

09 Eylül 2020 Çarşamba 22:56
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Covid-19 Hastaları Türkiye'ye naklediliyor

Başbakan Ersin Tatar'ın  "Covid-19 hastaları Türkiye'ye naklediliyor" açıklamasının ardından KKTC'de bulunan Covid-19 hastaları Türkiye'ye naklediliyor.

Türkiye'den gelen özel ambulans uçakla  KKTC'deki Covid-19 hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlandı.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetmişti

“Anavatan Türkiye her zaman ve her konuda olduğu gibi Covid-19’la mücadelemizde de yanımızda olmaya devam ediyor.

Anımsanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 27 Ağustos günü Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

İşte bu çerçevede Türkiye bu gece yarısından itibaren buradaki Covid-19 hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlıyor.

Bir defa daha vurgulamak isterim ki hükümetimizin çalışmaları, Türkiye’nin desteği ile sıkıntıları mutlaka aşacağız."

Son Güncelleme: 09.09.2020 23:14
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