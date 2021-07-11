Covid-19 KKTC'de bir can daha aldı

Covid-19 nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören Cemaliye Çıralı isimli hasta hayatını kaybetti.
Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre 101 yaşındaki Çıralı bugün saat 15.00 sıralarında yaşamın yitirdi.
Cemaliye Çıralı’nın 2 defa yoğun bakıma girip çıktığı ancak bugün verdiği yaşam mücadelesinin kaybettiği öğrenildi.
Bugün yaşanan vefat ile KKTC’de Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 36’ya yükseldi.
Kaynak:Haber Kıbrıs
https://haberkibris.com/covid-19-kktcde-bir-can-daha-aldi-1613-2021-07-11.html
Son Güncelleme: 11.07.2021 23:38