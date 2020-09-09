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Covid-19 nedeniyle camiilerde alınan yeni tedbirler

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Covid-19 nedeniyle yeni alınan tedbirleri açıkladı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:49
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Covid-19 nedeniyle camiilerde alınan yeni tedbirler
Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Covid-19 nedeniyle yeni alınan tedbirleri açıkladı.
ATALAY'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
Başkanlığımız, Dünyada ve Türkiye’de COVİD-19 vakalarının görülmesiyle birlikte konuya hassasiyet göstermiş, ülkemizde görülen ilk COVİD-19 vakası ile birlikte de Sağlık Bakanlığı ve yetkili birimlerin aldığı önlem ve tedbirlere büyük titizlikle uyulmuştur. Hem görevlilerimiz hem de cemaatimiz, camilerimizde koruyucu önlemlere uymaya devam etmektedir.
Son günlerde tüm dünyada salgında görülen artış, ülkemizde de çeşitli sosyal alanlarda kısıtlayıcı önlemlerin yeniden hayata geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Sürecin başından bu yana, İslam Dini açısından kişinin kendisinin ve başkalarının hayatını riske atmasının büyük vebal olduğu bilinciyle fiziki mesafe, maske, hijyen ve risk grubunda olanların camilere gelmemesi gibi salgına karşı temel tedbirlerimizi alarak ibadetlerimizi yapıyoruz, toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak için de gayret ediyoruz.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından son alınan kararların ve diğer hassasiyet gerektiren kuralların uygulanması ile ilgili aşağıdaki hususları hassasiyetle paylaşmak isteriz:
• Camilerimizde, fiziki mesafeye uygun olarak, ön-arka, sağ ve sol’dan 1’er metre boşluk olacak şekilde seyreltilmiş ibadet düzenine geçilmişti. Bugünden itibaren ibadetler için fiziki mesafe ön-arka, sağ ve sol’dan 2’şer metre olacak şekilde yeniden düzenlenerek seyreltilmiş düzen daha da geliştirilecektir. Böylece salgın sürecinden bu yana ara verilen toplu ibadet düzeninden, yeni normale uygun olarak iyice uzaklaşılmış olacaktır. Bu şekilde cemaatimiz arasında bulaş mümkün olmayacak şekilde seyreltilmiş düzende ibadetlerimizi yerine getirebileceğiz.
• Seyreltilmiş ibadet düzeni camiye girerken ve camiden ayrılırken de fizikî mesafeye mutlaka uyulmasını gerektirmektedir.
• Yeniden hatırlamak isteriz ki; cami içinde ortak kullanım malzemeleri mutlaka kaldırılmalı, bardak su tercih edilmeli, damacana su varsa mutlaka tek kullanımlık bardak kullanılmalıdır.
• Maske, su şişesi ve diğer atıkların sadece uygun çöp kutularına, uygun şekilde atılması hususunda uyarılar belirli aralıklarla tekrarlanacaktır.
• Camilerimizde, salgın ortadan kalkıncaya kadar cami çıkışında cemaate hiçbir şekilde yiyecek-içecek ikramı yapılamayacaktır.
• Cenaze törenleri, sadece ölen kişinin I. Derece yakınlarının katılımı, fiziki mesafe, maske, hijyen gibi kurallara uyularak yapılacaktır.
• Karar gereği, 01 Ekim 2020 tarihine kadar görevlilerimiz mevlit okuma etkinliklerine katılmayacaktır.
Kamuoyuna saygılarımla.
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