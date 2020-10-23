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Covid-19 önlemleri konusunda kurumlara yönelik eğitimler devam ediyor 

Sağlık Bakanlığı Covid-19 önlemleri konusunda kurumlara yönelik eğitimlerine devam ediyor 

23 Ekim 2020 Cuma 11:48
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Covid-19 önlemleri konusunda kurumlara yönelik eğitimler devam ediyor 

Sağlık Bakanlığı Covid-19 önlemleri konusunda kurumlara yönelik eğitimlerine devam ediyor 


Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Eğitim Komitesi, Merkezi Cezaevi ve Kalkanlı Yaşam Evi çalışanlarına yönelik Covid-19 önlemleri konusunda eğitim verdi. 


Covid-19 ile ilgili genel bilgiler, uygulanması gereken önlemler gibi konuların ele alındığı eğitimler Uzman hemşire Mine Bahçeci gözetiminde, Yaşlı bakım evleri ile ilgili uzman hemşireler Nuray Ozkol, Selma Borataş, Merkezi Cezaevinde ise Uzman hemşireler Elif İlkhan Kılıç, Nazmiye Kızılkaya tarafından verildi. 


Kurumlara yönelik eğitimler Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Eğitim Komitesi tarafından devam edecektir. 

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