COVİD-19 POPÜLERLİĞİNİ KAYBETTİ ŞİMDİ SAHNE "MAYMUN ÇİÇEĞİNDE"

*Bu kez olmaz.

*Bu kez inandıramazsınız..

*Bu kez kandıramazsınız...

Bu kez bu insanlar ve de tüm dünya bu tür oyunlar karşı artık gözünü açmış durumda. Covid-19 artık gerilemiş, ölüm sayıları düşmüş ve normal gribal enfeksiyon listesine girmiş diye açıklamalar artık yavaşca kendi gösteriyor. Aslında hep saklanan gerçeği bilineni açıklamışlar. Daha önce de söylediğimiz gibi izole edilmemiş bir virüse karşı neler neler yapıldı. O aşılar nasıl hop diye bulundu.

Ama sistem işlemeli öyle değil mi?...

Şimdi sırada yeni gelin "MAYMUN ÇİÇEĞİ" komedisi başlıyor. Bunun da aşısını çok geçmez 6 ay sonra bulduk diye patlatırlar ve yine sistemin işlemesi ve her şeyin planlandığı gibi yürümesi için başlayacak dayatmalar. Başlayacak aşı programları, başlayacak başka sebeplere bağlı ölümlerini bu virüse bağlamaya.

Sonun'da KKTC'de iki tane vaka görüldüğü haberleri yayımlandı. Ve hemen akabinde temaslılar bulunma çalışmaları ve yine izole etme girişimleri başladı. Başa dönüyoruz mu dersiniz yoksa dünya oyunlarına ayak uydurmak mı?



Neyi izole ediyorsunuz acaba biliyor muyuz? Sen biliyorsan bize söyle diyorsanız da bu güne kadar bilmediğim, tam emin olmadığım hiç bi konuda ne yorumum, ne atılılım, ne de ısrarım iddiam olmuştur. Fakat bildiğim tek şey covıd-19 da acemiydik şimdi ise alsa.

Bilmediğimiz için soruyoruz.

*Neyi izole ediyorsunuz?...

*Nerede izole diyorsunuz?...

*Temasıları nasıl izole altına alıyorsunuz?...

*Daha henüz çocuk servisine dönüştürülen pandemi hastanesini mi boşaltacaksınız?...

*Devlet hastanesine mi alıp izole edeceksiniz?...

*Yine para düzenine bağlı bileklikler ile eve mi hapsedeceksiniz?...



En önemlisi soru şu

NEYİ İZOLE ETTİĞİNİZİ ARAŞTIRDINIZ MI?

Açıkçası kendimi en çok meşgul eden soru bu o yüzden cevabını almayacağımızı bilerek de sormak istiyoruz. Bizleri, çocuklarımızı neler bekliyor? Ekonomimizi, eğitimimizi, sağlığımızı ne bekliyor diye sormuyoruz çünkü süre gelen ve olmayan hakkında soru soramıyoruz. Yani planlar, yeni projeler ile ileriye değil ilkelliğe doğru süratle gidişe en güzel senaryolar bunlar öyle değil mi?..

Şimdi yarın bir son dakika haberi ile son trend "MAYMUN ÇİÇEĞİ " virüsüne bağlı tek bir ölüm gerçekleştiği haberi ile bu ülkeyi ne bekliyor. Çünkü şu sıra bu virüs sahnede ne de olsa. Merkakımız'dan soruyoruz. Nasıl bir alarm verip yine yaşamları, hayatları alt-üst edeceksiniz.

Hiç öyle zahmetlere girmeyin lütfen. Daha araştırlmamış, tanısı tam konulmamış, ne olduğu tam bilinmeyen tamamen düzen için planlanan bu tür oyunlara insanları hayatları zorlaştırmayın. 6 ay sonra yine ne olduğu bilinmeyen sıvıları , aşıları insanlara enjekte etmekte ısrarcı olmayınız. Çünkü be kez olmaz. Çünkü bu kez insanlık gözünü açtı. Çünkü bu kez bu plana alet ve kobay olmayacağız.



Daha ani ölümlerin tanısını tam koymamış, KALP KRİZİ diyerek onca insanın kaybını açıklamadan. Dış güçler tarafından diretilen ve emri verilen uygulamaları bu kez en azından bu ülkede yaşayan onca insandan uzak tutunuz. Çocukların geleceklerini ve yaşıların kalan ömürlerini korumak için kendi imkan ve yardımlar ile garanti altına almalısınız. Bu sözlerimiz tabi ki ülkenin SAĞLIĞINDAN sorumlu birimlere.



Kafa patlatıp ömrü sağlıkta gecen onca prof ve doktorların araştıma ve tanılarına kulak asarak, yalansız, plansız , hesapsız sağlığın sağlıklı bir şekilde ilerlediği birimler ile çalışıp, emir ve dayatmalar'dan uzak kalarak kendimizi çocuklarımız korumalıyız diye düşünüyoruz.

Çok biliyorsan gel yap diyenlere de dediğimiz gibi bilmediğimiz konularda işlevseliğimiz yoktur fakat çoğunluğun söylediği de her zaman doğru değildir. En azından bir covıd-19 yalanı tecrübelerimiz ile çıktığımız için artık sürü psikolojisi bizlere göre değil diyebiliriz. Yada bırakın sadece bu benim düşüncem olarak kalsın..



UNUTMAYIN

ÖYLE TEDAVİLER VARDIR Kİ HASTALIĞIN KENDİSİNDEN DAHA KÖTÜDÜR..

KARAKUŞ