Covid-19 Pozitif Kişiler İçin Pazartesinden İtibaren Bileklikli Ev Karantinası Başlıyor

Kararlarda ayrıca ülkede Covid-19 pozitif kişilerin, pandemi hastanesinde görevli hekimin değerlendirmesi ve uygun görmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini belirtilen koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecekleri belirtildi ve bu uygulamaya pazartesi gününden itibaren başlanılacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 45/2018 bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bu hafta alınan kararları açıkladı.

Kararlarda, Türkiye halen “Turuncu” kodlu ülkeler arasında yer alıyor.

Alınan karar çerçevesinde, otele veya casinoya giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Otel restoranlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisinin görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılmasının uygun görüldüğü belirtilen açıklamada, otel veya casino çalışanlarının maske takacağı ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecekleri kaydedildi.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarına ise azami üçte birinin kullanımına devam edileceği belirtilen açıklamada, masaların arasının 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesinin zorunlu olacağı kaydedilen açıklamada, bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekleri ifade edildi.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabileceği kaydedilen açıklamada, canlı müzik yapacak müzisyenlerin her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecekleri belirtildi.

Bar ve clubların, dış mekanlarını ve kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanmak koşuluyla faaliyetlerini sürdürebilecekleri kaydedilen açıklamada, bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanılacağı belirtilen açıklamada, masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği, kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacağı kaydedildi.