COVID-19 risk kategorileri yeniden revize edildi

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre COVID-19 risk kategorileri yeniden revize edilmiştir.

4/8/2020 itibari ile ülke kategorileri aşağıda yer almaktadır.

Kategori A

1. Avusturya

2. Danimarka

3. Estonya

4. Finlandiya

5. Güney Kore

6. İrlanda

7. İsviçre

8. Izlanda

9. Japonya

10. Lihtenştayn

11. Litvanya

12. letonya

13. Macaristan

14. Maldivler

15. Malta

16. Norveç

17. Polonya

18. Slovakya

19. Slovenya

20. Yeni Zellanda

21. Kanada

22. Tayland



Kategori B

1-Avustralya

2-Belçika

3-İtalya

4-Hırvatistan

5-Hollanda

6-Çek Cumhuriyeti

7-Andora

8-Monakko

9-Vatikan

10-San Marino

11-Gürcistan

12-Ruanda

13-Tunus

14-Uruguay

15-Çin

16-Birleşik Arab Emirlikleri

17-Bosna Hersek

18-Lübnan

19-Singapur

20-Türkiye

21-Uruguay

22-Ürdün

23-Almanya

24-Yunanistan

Kategori C

1-Amerika Birleşik Devletleri

2-Brezilya

3-Arjantin

4-Sırbistan

5-Karadağ

6-Portekiz

7-İsveç

8-Luxemburg

9-Romanya

10-Hindistan

11-Birleşik Krallık

12-İran

13-Israil

14-Kazakistan

15-Kosova

16-Meksika

17-Mısır

18-Pakistan

19-Rusya

20-Türkmenistan

21-Bangladeş

22-Filipinler

23- Irak

24-İspanya

25-Fransa

26-Bulgaristan

27-Cezair

28-Fas

29-Katar



As of 4/8/2020 the lists of Country Categories

Category A

23. Austria

24. Denmark

25. Estonia

26. Finland

27. Sought Corea

28. İreland

29. Switzerland

30. Iceland

31. Japan

32. Lichtenstein

33. Lithuania

34. Latvia

35. Hungary

36. Maldives

37. Malta

38. Norway

39. Poland

40. Slovakia

41. Slovenia

42. New Zelland

21.Canada

22-Thailand

Categeory B

1. Australia

2. Belgium

3. İtaly

4. Croatia

5. Netherland

6. Czech Republic

7. Andorra

8. Monacco

9. Vatican City

10. San Marino

11. Georgia

12. Rwanda

13. Tunisia

14. Uruguay

15. China

16. United Arab Emirates

17. Bosnia Herzegovina

18. Lebanon

19. Singapore

20. Turkey

21. Uruguay

22. Jordan

23. Germany

24. Greece



Category C

1-United states of America

2-Brasil

3-Argentina

4-Serbia

5-Montenegro

6-Portugal

7-Sweden

8-Luxemburg

9-Romania

10-İndia

11-United Kingdom

12-İran

13-Israel

14-Kazakhistan

15-Kosovo

16-Mexico

17-Egypt

18-Pakistan

19-Rusia

20-Turkmenistan

21-Bangladesh

22-Philippines

23-Iraq

24-Spain

25-France

26-Bulgaria

27-Algeria

28-Morocco

29-Qatar