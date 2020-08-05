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COVID-19 risk kategorileri yeniden revize edildi

KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre COVID-19 risk kategorileri yeniden revize edildi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:21
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COVID-19 risk kategorileri yeniden revize edildi

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre  COVID-19 risk kategorileri yeniden revize edilmiştir.

4/8/2020   itibari ile ülke kategorileri aşağıda yer almaktadır.
Kategori A
1.    Avusturya       
2.    Danimarka
3.    Estonya
4.    Finlandiya
5.    Güney Kore
6.    İrlanda
7.    İsviçre
8.    Izlanda
9.    Japonya
10.    Lihtenştayn
11.    Litvanya
12.    letonya
13.    Macaristan
14.    Maldivler
15.    Malta
16.    Norveç
17.    Polonya
18.    Slovakya
19.    Slovenya
20.    Yeni Zellanda
21.    Kanada
22.    Tayland


Kategori B
1-Avustralya
2-Belçika
3-İtalya
4-Hırvatistan
5-Hollanda
6-Çek Cumhuriyeti
7-Andora
8-Monakko
9-Vatikan
10-San Marino
11-Gürcistan
12-Ruanda
13-Tunus
14-Uruguay
15-Çin
16-Birleşik Arab Emirlikleri
17-Bosna Hersek
18-Lübnan
19-Singapur
20-Türkiye
21-Uruguay
22-Ürdün
23-Almanya
24-Yunanistan

Kategori C
1-Amerika Birleşik Devletleri
2-Brezilya
 3-Arjantin
4-Sırbistan
5-Karadağ              
6-Portekiz
7-İsveç     
8-Luxemburg
9-Romanya
10-Hindistan
11-Birleşik Krallık    
12-İran           
13-Israil           
14-Kazakistan     
15-Kosova     
16-Meksika
17-Mısır
18-Pakistan
19-Rusya              
20-Türkmenistan
21-Bangladeş
22-Filipinler
 23- Irak
24-İspanya
25-Fransa
26-Bulgaristan
27-Cezair
28-Fas
29-Katar


As of  4/8/2020  the lists of Country Categories
Category A
23.    Austria          
24.    Denmark
25.    Estonia
26.    Finland
27.    Sought Corea
28.    İreland
29.    Switzerland
30.    Iceland
31.    Japan
32.    Lichtenstein
33.    Lithuania
34.    Latvia
35.    Hungary
36.    Maldives
37.    Malta
38.    Norway
39.    Poland
40.    Slovakia
41.    Slovenia
42.    New Zelland
      21.Canada
    22-Thailand

Categeory B
1.    Australia
2.    Belgium      
3.    İtaly
4.    Croatia                  
5.    Netherland

6.    Czech   Republic
7.    Andorra
8.    Monacco
9.    Vatican City
10.    San Marino
11.    Georgia
12.    Rwanda
13.    Tunisia
14.    Uruguay
15.    China  
16.    United Arab Emirates
17.    Bosnia Herzegovina

18.    Lebanon
19.    Singapore
20.    Turkey
21.    Uruguay
22.    Jordan
23.     Germany
24.    Greece


Category C
1-United states of America
2-Brasil
3-Argentina
4-Serbia  
5-Montenegro                 
6-Portugal
7-Sweden      
8-Luxemburg
9-Romania
10-İndia
11-United Kingdom     
12-İran
13-Israel
14-Kazakhistan     
15-Kosovo
16-Mexico
17-Egypt
18-Pakistan
19-Rusia              
20-Turkmenistan
 21-Bangladesh
22-Philippines
23-Iraq
24-Spain
25-France  
26-Bulgaria  
27-Algeria
28-Morocco
29-Qatar

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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