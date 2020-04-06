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“Covid-19 ruhsal danışma hattı” açıldı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla “Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı” faaliyete geçirildi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:42
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“Covid-19 ruhsal danışma hattı” açıldı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla “Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı” faaliyete geçirildi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ruhsal zorlanmalar yaşayan herkes, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle psikiyatrik takipleri aksamış olan kişiler, hattı arayarak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görevli erişkin psikiyatristleri, çocuk ve ergen psikiyatristleri ve klinik psikologlardan 7 gün 24 saat destek alabilecek.

Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı” lansmanı 7 Nisan 2020 Salı saat 14.00’de internet üzerinden online olarak düzenlenecek.

Anahtar Kelimeler:
Covid-19Sağlık BakanlığıKoronavirüsCoronavirüs
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