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Covid-19 sonrası açılış kriterleri

Turizm ve seyahat acenteleriyle şans oyunları salonlarının Covid-19 sonras açılış kriterleri belirlendi

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:10
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Covid-19 sonrası açılış kriterleri

Bakanlar Kurulu’nun turistlerin, belli koşullarla 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelebilmesi kararıyla birlikte, turizm ve seyahat acenteleriyle şans oyunları salonlarının Covid-19 sonrası açılış kriterleri de belirlendi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında normalleşme adımları çerçevesinde belirlenen kriterler, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Rehberler, tur şoförleri ve yolcuların havaalanından karşılama, otele giriş, müzelere giriş ve seyahatler sırasında uyması gereken kuralların yer aldığı “Ülkemizde turizm ve seyahat acentelerinde koronavirüs (Covid-19) sonrası açılış kriterleri” arasında, rehber ve şoförlere, Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim verilmesi de yer alıyor. 
“Ülkemizde şans oyunları salonlarında koronavirüs (Covid-19) sonrası açılış kriterleri” ise misafirlerin havaalanında karşılanmasından şans oyunları salonuna getirilişine kadarki sürede, şans oyunları salonu giriş kapılarında ve salon içindeki kasalarda, canlı oyun bölümünde, slot departmanı ve diğer bölümlerde alınması gereken tedbirler belirlendi. 


1 HAZİRAN’DA BAZI YENİ KARARLAR UYGULAMAYA GİRECEK
Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında, 1 Haziran’dan itibaren yurtdışındaki tüm KKTC vatandaşlarının karantina koşuluyla; 8 Haziran’dan itibaren de vatandaş olmayan ancak ikamet ve çalışma izni olanlar karantina koşuluyla gelebilmesini kararlaştırmıştı.
Kararlar arasında, ölüm sebebi koronavirüs olanlar dahil, yurt dışında vefat edenlerin cenazelerinin 1 Haziran’dan itibaren ülkeye getirilebilmesi de yer alıyor.
1 Haziran’dan itibaren personel taşıyan araçların çalışmasına da izin verilecek. 
Gece yarısı ile sabah 06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 1 Haziran’da son bulacak.
Süpermarketlerin 20.00’ye kadar olan çalışma saatleri ise dün akşamdan geçerli olmak üzere 22.00’ye kadar uzatılmıştı.

Son Güncelleme: 30.05.2020 14:23
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