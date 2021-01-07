COVİD-19 TEDAVİSİ GÖREN OKTAR ÇİFTİ TABURCU OLDU

Bahar SANCAR

Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’nde eşi ile birlikte Covid-19 tedavisi gören Kemal Oktar, taburcu olduklarını açıkladı. Yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Oktar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusuna dikkat çekti.

Oktar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ustaaaa, 28 Gün aradan sonra sevdiceğim ile evimizdeyiz, covid 19 nedeni ile uzun süre tedavi gördüğümüz başta karantina servisi Hekim ve Hemşire kardeşlerimize, Tüm görevli arkadaşlara, Bizleri merak eden arayan soran mesaj atan Herkese çok teşekkür ederiz. Bu mesajı okuyan herkesten tek dileğimiz Maske, Mesafe ve hijyeni Hayatınızdan çıkarmayın.