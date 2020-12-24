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Covid-19 tedavisi gören Oktar, hem duygulandırdı hem de uyardı!

Koronavirüs tedavisi gören Kemal Oktar : Maske Mesafe ve Hijyeni asla bırakmayın.

24 Aralık 2020 Perşembe 20:51
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Covid-19 tedavisi gören Oktar, hem duygulandırdı hem de uyardı!

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Koronavirüs tedavisi gören Kemal Oktar , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşı uyardı.

"Maske Mesafe ve Hijyeni asla bırakmayın" diyen Oktar, "Güneşi özledim Ailemi özledim çiftliğimi özledim" diyerek duygulandırdı.

Oktar sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek; "Hakkınız asla ödenmez" dedi.

İŞTE OKTAR'IN O PAYLAŞIMI:

Bu gün garantina servisinde 15. Günüm Güneşi özledim Ailemi özledim çiftliğimi özledim  Yürümeyi özledim dostlarımı özledim . 
Burada görev yapan Başta hemşire kardeşlerime ve Tüm sağlık emekçilerine Allah sabırlar versin diyorum iyiki varsınız  Hakkınız asla ödenmez 
Maske Mesafe ve Hijyeni asla bırakmayın.

Son Güncelleme: 24.12.2020 22:08
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