Covid-19 tedavisi gören Oktar, hem duygulandırdı hem de uyardı!

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA
Koronavirüs tedavisi gören Kemal Oktar , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşı uyardı.
"Maske Mesafe ve Hijyeni asla bırakmayın" diyen Oktar, "Güneşi özledim Ailemi özledim çiftliğimi özledim" diyerek duygulandırdı.
Oktar sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek; "Hakkınız asla ödenmez" dedi.
İŞTE OKTAR'IN O PAYLAŞIMI:
Bu gün garantina servisinde 15. Günüm Güneşi özledim Ailemi özledim çiftliğimi özledim Yürümeyi özledim dostlarımı özledim .
Burada görev yapan Başta hemşire kardeşlerime ve Tüm sağlık emekçilerine Allah sabırlar versin diyorum iyiki varsınız Hakkınız asla ödenmez
Maske Mesafe ve Hijyeni asla bırakmayın.