Covid-19 tedavisi gören Oktar, hem duygulandırdı hem de uyardı!

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Koronavirüs tedavisi gören Kemal Oktar , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşı uyardı.

"Maske Mesafe ve Hijyeni asla bırakmayın" diyen Oktar, "Güneşi özledim Ailemi özledim çiftliğimi özledim" diyerek duygulandırdı.

Oktar sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek; "Hakkınız asla ödenmez" dedi.

İŞTE OKTAR'IN O PAYLAŞIMI:

Bu gün garantina servisinde 15. Günüm Güneşi özledim Ailemi özledim çiftliğimi özledim Yürümeyi özledim dostlarımı özledim .

Burada görev yapan Başta hemşire kardeşlerime ve Tüm sağlık emekçilerine Allah sabırlar versin diyorum iyiki varsınız Hakkınız asla ödenmez

Maske Mesafe ve Hijyeni asla bırakmayın.