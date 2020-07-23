Covid-19 testi pozitif çıkan hasta adadan kaçırıldı

Özel bir uçak ile geçtiğimiz gün KKTC’ye gelen ve girişte yapılan PCR test sonucu pozitif çıkan Türk iş insanı M.Ş. tedavisine devam etmek için Adana’ya gitti.

Merit Otel’de PCR sonucunu beklerken otel içerisinde dolaşımda olduğu ve altı otel çalışanı ile temaslı olduğu ortaya çıkan M.Ş tedavisine Türkiye’de devam etmek istedi.

Ünlü Casino patronu B.T. aracılığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı’nın M.Ş’yi ambulansla hava alanına sevk ederek ülkesine gönderdiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı standart koronavirüs hastalarına uyguladığı karantina ve tedavi yöntemlerini unutup, ayrıcalık gösterdiği M.Ş’yi karantinaya almak ve tedavisine başlamak yerine ayrıcalık göstererek Adana’ya yolladı.

1 Temmuz itibari ile 22 pozitif vaka çıkan ülkemizde, ilk kez bir hasta tedavi görmek üzere ülkesine gönderildi.

KAYNAK : ADA BASINI