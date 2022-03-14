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Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı

Sahte resmi evrak düzenleme ve Tedavüle Sürme suçları ile ilgili olarak sanık Tony Chinonso İroegbu’nun aleyhindeki karar açıklandı.

14 Mart 2022 Pazartesi 14:57
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Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
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(Kamalı Haber)

Sahte resmi evrak düzenleme ve Tedavüle Sürme suçları ile ilgili olarak sanık Tony Chinonso İroegbu’nun aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın mahkum olduğu suçun 10 yıla kadar hapis cezası öngören ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirtti.

Soytaç, sanığın PCR testi sahtelediğini ve uzun süredir ülkemizde etkili olup, alınan tedbirlere rağmen insan sağlığını tehdit etmeye devam ettiğine neden olan covid-19 testini sahteleyip, kamu sağlığını tehdit etmesini aleyhine değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 3 buçuk ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 14.03.2022 16:02
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