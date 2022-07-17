Covid-19 ve Kıb-Tek’e akaryakıt alımı konularında iki kararname çıktı

Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nca yapılacak mal alımları ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yapacağı akaryakıt alımlarında Kamu İhale Yasası kurallarının belli bir süre uygulanmamasını sağlayacak iki yasa gücünde kararnameyi onayladı.

Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı “Covid-19 Genel Salgın Hastalık Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Mal Alımı İhalelerinde Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.

Genel gerekçesine göre yasa gücünde kararname, ülkede son dönemde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı çerçevesinde, yaşanması muhtemel sağlık problemlerine anında müdahaleyi sağlamak ve bu kapsamda ihtiyaç duyulacak mal alım ihalelerini daha hızlı gerçekleştirebilmek amacıyla hazırlandı.

Yarın yürürlüğe girecek yasa gücünde kararname, 17 Ocak 2023’te yürürlükten kalkacak.

-Kıb-Tek’in akaryakıt alımlarında yıl sonuna kadar Kamu İhale Yasası uygulanmayacak

Bakanlar Kurulu ayrıca, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu İhale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi DE onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi.

Genel gerekçesinde, ülkede Elektrik Kurumu’nun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olduğu ve bunun da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz ettiği belirtilen yasa gücünde kararname, bu bağlamda Türkiye’de devlet şirketi ve/veya özel şirket olan kurumlardan akaryakıtın daha uygun fiyata temininin sağlanmasını amaçladığı kaydedildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücünde kararname, 31 Aralık’a kadar yürürlükte kalacak.

-Teknecik için ivedi akaryakıt alımı

Öte yandan Bakanlar Kurulu, “içkale Sosyal Hizmetler Taş. İnş. Gıda Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.” isimli şirketten, 900 ± mton akaryakıt (fuel oil) temin edilmesi için hazırlanan önergeyi onayladı.

Elektrik Kurumu ile söz konusu şirket arasında 4 Temmuz’da imzalanan sözleşme doğrultusunda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt ihtiyacının karşılanması için İçkale Sosyal Hizmetler Taş. İnş. Gıda Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirket, 13.000 ± mton fuel oil %1 miktarlı sevkiyat esnasında getirdikleri gemide fazladan bulunan 900 ± mton akaryakıtın, 4 Temmuz tarihli sözleşme şartlarıyla teslim etme teklifi çerçevesinde, Teknecik Elektrik Santrali’nin yakıtsız kalmaması ve ivedi akaryakıt ihtiyacının giderilmesi amacıyla alınmasına karar verildi.