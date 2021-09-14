Covid 19 yenen Şaliş'ten 'aşı olun' çağrısı

Hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Şaliş kısa sürede iyileşmesini aşılı olmasına bağlarak vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yaptı.

Nidayi Şaliş'ın paylaşımı şöyle:

11 Eylül’de bana tüm gücüyle saldıran Covit-19 ‘u yendim evimdeyim hastalıkla ilgili hiç bir belirtim yok aşılı olmam beni 2 günde ayağa kaldırdı. Lütfen AŞI olun sevdikleriniz için. Bu esnada beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür eder ve gönülden şükrediyorum. Yüce Allah ‘ım sizleri evlatlaınıza ve sevdiklerinize bağışlasın.