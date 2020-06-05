Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle “Covid-19 Ziyaretçi Kayıt Sistemi” devreye alınıyor.

Sisteme göre ziyaretçi kayıtları, kalem veya kâğıda ihtiyaç duyulmadan, temassız olarak ve kolaylıkla tutulabilecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını için ülkede kişilerin, kurumların ve iş yerlerinin kendi aldığı tedbirlerin yanı sıra Bakanlar Kurulu tarafından uygulanması zorunlu olan tedbirlerin de mevcut olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell, ziyaretçi kayıtlarının daha hijyenik ve kolay tutulabilmesine olanak sağlayacak yeni bir uygulama için iş birliği gerçekleştirildiği ve “Covid-19 Ziyaretçi Kayıt Sistemi” adı verilen uygulama ile iş yerleri ve ofislere girişler sırasında kâğıt, kalem kullanımına gerek olmaksızın dijital ortamda ve kolaylıkla gerçekleştirileceği belirtildi.

“Covid-19 Ziyaretçi Kayıt Sistemi”nin, her iş yerine özel olarak verilen ve kapı girişlerine yerleştirilecek QR kod ile çalışacağı belirtilen açıklamada, uygulamada iş yerlerine girişte telefon kamerasının QR kodu okutarak veya herhangi bir QR kod okutma uygulaması kullanarak tek tıkla onay verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) uyarınca kaydı tutulan kişilerin verilerinin ilgili iş yeri ve Sağlık Bakanlığı dışında üçüncü bir şahısla paylaşılmayacağı belirtildi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkede de etkisini gösterdiğine ve sürecin başlamasının ardından büyük bir mücadele verildiğine değindi.

Pilli, gelinen noktada bu olumlu seyrin devamı ve olası bir durumda temaslı ve vakaların yakın takibini kolaylaştırabilecek bir sistemin oluşumu için Kuzey Kıbrıs Turkcell ile önemli bir iş birliği yaptıklarını kaydetti.



“Covid-19 Ziyaretçi Kayıt Sistemi ile kurum, kuruluş ve iş yerlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulması durumunda temas takibi açısından da kolaylık sağlayacak önemli bir proje hayata geçiyor. Covid-19 salgını dijital altyapıların günümüzdeki ve olası gelecek krizlerin etkilerini azaltacak şekilde güçlendirilmesi, bunun sağlık ayağında ne kadar kritik bir durum olduğunu da bizlere göstermiştir.” ifadelerini kullanan Pilli, pandemi ile mücadelede başarı sağlamak üzere şüphesiz dijital altyapının modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu süreçte Sağlık Bakanlığı olarak teknolojiyi de önemli bir adım olarak sayarak daha geniş projelere yer verileceğini belirten Pilli, uygulamanın temassız olma özelliği ile hijyen ve sağlık açısından çok daha pratik bir yöntem olarak büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Bu özel projede bir araya gelinmesine vesile olan başta Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve tüm ekibine teşekkür eden Pilli, “Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın sağlığı için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim.” dedi.

MADEN

KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden de, ülkenin lider teknoloji şirketi olarak mevcut teknolojik imanlarıyla sağlık alanında yeni bir projeye daha imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.