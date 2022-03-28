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Covid-19’dan 3 ölüm daha

KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.

28 Mart 2022 Pazartesi 09:01
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Covid-19’dan 3 ölüm daha
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KKTC'de bugün Covid-19 kaynaklı bugün 3 ölüm daha yaşandı.

Covid-19'dan 106 yaşındaki Havva Suman, 76 yaşındaki Şener Işıksan ve 100 yaşındaki  Pembe Karadağlı  yaşamını yitirdi.

Pazar günü de Covid-19'dan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Pazar akşamüstü ve pazartesi sabaha yakın yaşları 66 ile 106 arasında değişen 6 kişi öldü.

Hastaların bir kısmı evlerinden ağır gelerek, yoğun bakıma dahi girmedi. Covid-19 vakalarının ülkemizde yeniden artış gösterdiği bugünlerde yaşanan iki günde 6 ölüm büyük üzüntü yarattı. KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218’e yükseldi.

Haber- Kaynak : Haber Kıbrıs

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