Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

“Covid-19’la mücadelemiz bitmedi”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler ve 4 Mayıs’tan itibaren başlayacak açılımlarla ilgili açıklamalarda bulundu, halka seslendi.Kaynak: “Covid-19’la mücadelemiz bitmedi”

30 Nisan 2020 Perşembe 17:52
377 Okunma
“Covid-19’la mücadelemiz bitmedi”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler ve 4 Mayıs’tan itibaren başlayacak açılımlarla ilgili açıklamalarda bulundu, halka seslendi.

Dr. Pilli,  mart ayı itibariyle Covid-19 salgınına karşı ciddi ve önemli önlemler alındığını, bugün sağlanan başarının ise öncelikle halkın sonra hükümetin başarısı olduğunu söyledi. 

“Açılımlar olacaksa da henüz Covid-19’la mücadelemiz ve savaşımız bitmemiştir” diyen Bakan Pilli, önümüzdeki günlerin çok daha önemli olduğunu kaydetti.  Pilli, mayıs ayı başı itibariyle, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların uygulanacağını ve kısmi açılmadan sonra ortaya çıkacak tablonun çok daha önemli olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına daha da fazla hız vererek devam edeceğini kaydeden Pilli, vatandaşlardan da tedbiri elden erken bırakmamalarını istedi. Bakan Pilli, toplum içerisinde gizli, asemptomatik vakalar olabileceğine bir kez daha dikkat çekerek, dünyada Coronavirüsün yok olmadığı sürece, aynı riskin Kuzey Kıbrıs için de geçerli olacağını belirtti.

Açılacak olan işletmelerle ilgili çalışmalara başladıklarını da kaydeden Pilli, hızlı bir şekilde testleri yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Pilli, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ışığında çalışmaya devam edeceklerini de söylerken, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar Covid-19’la başarılı bir şekilde savaştık. Ülkemizdeki veriler bizlere panik yapmayın dese de rehavete kapılmamak zorundayız. Tedbirsizliğin virüsten daha tehlikeli olduğunu unutmayalım. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon kurallarını uygulamayı sürdürelim. Tedbirlere uyulmazsa bugüne kadar ki emeklerimizin tümü de boşa gidebilir. Eğer önlemler konusunda taviz vermezsek istediğimiz kesin başarıya ulaşabiliriz. 

Bugün yakaladığımız başarı adım adım uygulanan tedbirler neticesinde yakalanmıştır.  Erken tedbirlerle önemli bir aşama kaydettik. Vaka tespiti ve tedavisini oldukça başarılı şekilde yürüttük. Ancak yine de 10 Mart'tan bugüne geldiğimiz nokta kesin bir başarı noktası değildir. Başarı tedbirlerini terk edemeyiz. Hastalık henüz bitmedi,  bu nedenle mücadeleye devam etmeliyiz. Evet son günlerdeki veriler umut veriyor ancak bu kesin sonuç aldığımız anlamına gelmiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya sarılmalıyız. Salgın tehdidi tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kurallara harfi harfine uymalıyız. Sağlık Bakanlığı olarak tüm kurumlarımızla, dünya ve Türkiye'deki en son gelişmeleri yakından izliyor ve kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Ancak en önemli olan her bireyin kendi karantinasını uygulaması ve önlemlerini almasıdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum "

Son Güncelleme: 30.04.2020 18:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ali 2020-04-30 18:36:33

yediniz adamı saçı azaldı göreve geldikten bu yana

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
7 2020-04-30 18:34:56

yalan söylediniz mi hiç ?

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Murat Tibuk sevk ediliyor
Murat Tibuk sevk ediliyor
Bugün pozitif vaka yok!
Bugün pozitif vaka yok!
224 Polise Covid-19 testi yapıldı
224 Polise Covid-19 testi yapıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim