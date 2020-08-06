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Covid-19’u yendi, beyin kanaması geçirdi

Esentepe doğumlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Erdoğan, İstanbul’da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

06 Ağustos 2020 Perşembe 16:12
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Covid-19’u yendi, beyin kanaması geçirdi

Esentepe doğumlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Erdoğan, İstanbul’da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Prof. Dr. Turan Erdoğan, tatilini geçirdiği İstanbul’da geride bıraktığımız Pazar günü kız kardeşinin yazlığında rahatsızlandı.

Ambulansla Memorial Şişli Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Erdoğan’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Erdoğan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

45 yaşında ve 3 çocuk babası Kardiyolog Erdoğan, Rize’de hastasına müdahalede bulunurken yeni tip koronavirüse yakalanan ilk doktorlardan ve Kovid-19 hastalarından olup yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci sonunda sağlığına kavuşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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