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“Covid-19’un Girişimcilerin Ruh Sağlığına Etkisi: Tükenmişlik”

16 Mart 2022 Çarşamba 20:54
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“Covid-19’un Girişimcilerin Ruh Sağlığına Etkisi: Tükenmişlik”
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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü akademisyenleri Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Karşılı ve Yrd. Doç. Dr. İzzet Atalay 3 Mart 2022 tarihinde Lübnan’ın başkenti Beyrutta düzenlenen Orta Doğu 7. Uluslararası Modern Bilimsel Çalışmalar Kongresi’ne çevrim içi katılarak üniversitemizi temsil etmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Karşılı “Kuzey Kıbrıs’taki Profesyonel Muhasebecilerin Dernek İletişimi, İş Performansı, Organizasyon Taahhütü ve İş Stresi”, Yrd. Doç. Dr. İzzet Atalay “Covid-19’un Girişimcilerin Ruh Sağlığına Etkisi: Tükenmişlik” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

İki gün süren kongrede, akademisyenlerimiz ilk günün son oturumunda sunumlarını gerçekleştirmiş ve oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. İzzet Atalay yapmıştır. Kongreye 31 farklı ülkeden toplam 465 akademisyen ve araştırmacı katılmıştır.

Son Güncelleme: 16.03.2022 21:57
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