“Covid desteğinde ısrarlıyız aksi takdirde eyleme gireceğiz!”

BAHAR SANCAR



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği bugün Bakanlıklar Yolu’nda yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan Belediye Başkanları, Başbakan Ersan Saner ile bir görüşme gerçekleştirerek taleplerini iletti.

Görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, emekli belediye başkanlarının maaşlarının belediyelerden ödeneceği kararının geri çekildiğini ve Maliye Bakanlı tarafından ödeneceğinin uzlaşısına varıldığını aktardı.

Görüşmede aynı zamanda Belediyeler Birliği Yasa Tasarısının Cuma günü mecliste görüşülmeye başlanacağını kaydeden Güngördü, muhalefet partilerinden de söz konusu yasa tasarısının biran önce hayata geçmesi için destek istedi.

Pandemi dönemi ile birlikte belediyelerin halk ile birebir temasta olduğunu ve bu zor süreçte ciddi katkılar koyduklarını kaydeden Güngördü, “Belediyeler Birliği olarak kendi aramızda bir tedbir almıştık ve büyük belediyelerden küçük belediyelere katkı çalışması gerçekleştirdik. Ancak içinden geçtiğimiz zor süreç ve belediyelerin gelirlerindeki gerileme göz önünde bulundurularak, Belediyeler Birliği olarak Başbakan’dan Covid desteği talep ettik. Yaklaşık 55-57 Milyon TL tutarındaki bu desteğin birkaç parça halinde ödenmesi noktasında da görüşlerimizi dile getirdik” dedi.

Başbakan Ersan Saner’in bu konuyla ilgili olarak 15 Haziran tarihinde belediye başkanları ile yeniden bir araya geleceğini aktaran Güngördü, tüm taleplerinde ısrarlı olduklarını kaydederek, Covid desteği konusunda hükümet ile uzlaşıya varılamadığı takdirde eylemlilik sürecine gireceklerini ve ileriki zamanlarda kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.