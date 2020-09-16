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Covid hastası uyutuluyor

Covid-19 tedavisi gören ve önceki gün durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırılan 49 yaşındaki hastanın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:57
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Covid hastası uyutuluyor

Covid-19 tedavisi gören ve önceki gün durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırılan 49 yaşındaki hastanın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Aşırı öksürük ve göğüs ağrısı şikâyeti ile önceki gün yoğun bakıma kaldırılan hastanın son durumu ile ilgili Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yağmur Aldağ, Yenidüzen Gazetesi'ne bilgi verdi.

Aldağ: “Solunum cihazına bağlı uyutuluyor”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yağmur Aldağ, 49 yaşındaki hastanın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini solunum cihazına bağlı uyutulduğunu kaydetti.

HABER - KAYNAK : YENİDÜZEN

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